 اندلاع حريق بمصفاة نفط روسية على البحر الأسود تابعة لشركة روسنفت - بوابة الشروق
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اندلاع حريق بمصفاة نفط روسية على البحر الأسود تابعة لشركة روسنفت

موسكو - د ب أ
نشر في: الخميس 25 يناير 2024 - 3:38 م | آخر تحديث: الخميس 25 يناير 2024 - 3:38 م

أعلنت خدمات الطوارئ في منطقة كراسنودار بجنوب روسيا، اليوم الخميس، اندلاع النيران في مصفاة نفط روسية كبيرة تقع على ساحل البحر الأسود، واشتعالها لعدة ساعات في الليلة الماضية، قبل أن يتم إخماد الحريق عند حوالي الساعة الخامسة صباحا (0200 بتوقيت جرينتش).

وأفادت قناة تديرها مجموعة "ماش" الإعلامية الروسية على "تليجرام"، بأن الحريق الذي اندلع في مصفاة ببلدة توابسي، وقع على الأرجح بسبب هجوم شنته طائرة أوكرانية بدون طيار، مضيفة أن السكان أبلغوا عن سماع صوت الطائرات ووقوع انفجارات عند منتصف الليل تقريبا.

ولم يعلق المسئولون على سبب اندلاع الحريق في المصفاة التابعة لـ"روسنفت"، وهي أكبر شركة نفط روسية.

وذكرت الإدارة المحلية أن النيران أتت على مساحة تقدر بنحو 200 متر مربع.

من ناحية أخرى، أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية الرسمية، بإغلاق المطار الواقع في منتجع سوتشي السياحي، على بعد نحو 100 كيلومتر إلى الجنوب، أمام هبوط الطائرات لمدة ثلاث ساعات خلال الليل.


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