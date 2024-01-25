المقاومة الإسلامية في العراق تقصف قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل الدولي

ذكرت المقاومة الإسلامية في العراق مساء اليوم الخميس، أنها قصف قاعدة للقوات الأمريكية في قرب مطار أربيل شمالي العراق بالطيران المسيّر.

ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات من إعلان رسمي عراقي بدخول الحكومة العراقية في مفاوضات عسكرية مع الجانب الأمريكي لوضع ترتيبات انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق.

وذكر البيان أن عملية القصف تأتي في إطار "استمرار نهج المقاومة الإسلامية في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة ووردًا على مجازر الكيان الصهيوني في غزّة".

كما أكدت المقاومة الإسلامية في بيانها " الاستمرار في دك معاقل الأعداء".

يذكر أن القواعد الأمريكية على الأراضي العراقية والسورية تتعرض لهجمات بلغ عددها أكثر من 130 من جانب المقاومة الإسلامية في العراق ، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وردا على هذه الهجمات، تم استهداف مقار الحشد الشعبي العراقي بطائرات مسيرة أمريكية أسفرت عن مقتل عدد من عناصرها، من بينهم أمر لواء.