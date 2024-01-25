الحوثي: سنواصل عملياتنا حتى يصل الغذاء والدواء لغزة بأسرها

قال زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي، إنهم سيواصلون عملياتهم حتى وصول الغذاء والدواء إلى قطاع غزة بأسره وتوقف العدوان الإسرائيلي.

وأكد الحوثي، في بيان نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الخميس: :سنواصل عملياتنا حتى يصل الغذاء والدواء إلى كامل قطاع غزة، ويتوقف الإجرام الصهيوني."

وأضاف زعيم الحوثيين: "استعملنا حتى الآن أكثر من 200 طائرة بدون طيار وأكثر من 50 صاروخا باليستيا ومجنحا في عملياتنا"، مشدداً على أن "معركتنا تهدف لإسناد الشعب الفلسطيني، وليس لها أهداف أخرى."

وقال الحوثي إن الولايات المتحدة "تقاتل من أجل وصول السفن المحملة بالبضائع لإسرائيل، لكنها تمنع وصول المساعدات إلى غزة".

وكان منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، قد قال إن الحوثيين أطلقوا 3 صواريخ على سفن في البحر الأحمر، أمس الأربعاء، مضيفاً أنهم "ما زالوا ينوون تنفيذ هذه الهجمات.. وسيتعيّن علينا اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الملاحة".

وأشار كيربي، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن "الحوثيين أطلقوا 3 صواريخ على سفينتين تجاريتين في جنوب البحر الأحمر، أخطأ صاروخ هدفه... وأسقطت مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية الصاروخين الآخرين".