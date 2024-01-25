حزب الله يهاجم موقعا للقبة الحديدية شمال إسرائيل

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، أنه شن هجوما ‏بطائرات مسيرة على أحد مواقع منصات منظومة القبة الحديدية شمال إسرائيل، عند الحدود مع لبنان.

وقال في بيان، إن «عناصر المقاومة شنوا ‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏عند الساعة 11:20 هجوما جويا ‏بمسيرتين إنقضاضيتين على أحد مواقع منظومة الدفاع الجوي ومنصات القبة الحديدية قرب ‏مستوطنة كفربلوم»، مؤكدًا أن «الاستهداف حقق إصابات مباشرة».

وأعلن حزب الله في بيانات سابقة اليوم، أن «مقاتليه استهدفوا ‌‌‌‌‌عند الساعة 10:00، موقع ‏الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وعند الساعة 11:00 ‏موقع ‏جل العلام بالأسلحة الصاروخية، وحققوا في الموقعين إصابات مباشرة». ‏

وجددت القوات الإسرائيلية منذ صباح اليوم الخميس، استهدافاتها لبلدات جنوب لبنان، حيث استهدفت المدفعية الإسرائيلية قصف أطراف بلدات راشيا الفخار والهبارية والضهيرة وأطراف بلدة علما الشعب واللبونة وطيرحرفا.

وأفادت مراسلة فضائية «روسيا اليوم»، بتحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء الزهراني وصيدا والنبطية في عمق الجنوب اللبناني وعلى مستوى منخفض.