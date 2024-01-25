تنظم البورصة المصرية، غدا الجمعة في تمام الساعة الواحدة ونصف ظهرا، ندوة تحت عنوان "استثمر صح"، بحضور رئيس البورصة وممثلين من شركات السمسرة.

وتأتي الندوة على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي انطلقت فعالياته، اليوم، وشهد إقبالا كبيرا من الجمهور بفئاته العمرية المختلفة.

وتشارك البورصة المصرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بجناح خاص، ضم استعراض مواد فيديو لأبرز أنشطتها ومحطات من تاريخها؛ لجانب إتاحة كتيبات تتضمن معلومات عن الاستثمار وطرقه المختلفة.

وتستضيف الدورة الـ55 لمعرض القاهرة للكتاب 1200 ناشر و5250 عارضا من 70 دولة، وسيقام على مساحة 80 ألف متر مربع، متضمنة 5 قاعات عرض، حيث يستقبل المعرض جمهوره يوميا في تمام الـ10 صباحا وحتى الـ8 مساء يوميا، ما عدا يومي الخميس والجمعة، إذ يتم استقبال الجمهور في تمام الساعة الـ10 صباحا وحتى الـ9 مساء.

يتضمن المعرض برنامجا ثقافيا يضم 550 فعالية، تشمل ندوات ومؤتمرات بمشاركة مؤلفين وناشرين وشعراء ومثقفين وشخصيات أخرى.

وفيما يتعلق بتسهيل الانتقال على الجمهور من زائري معرض الكتاب 2024، خصصت وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات، ممثلة في هيئة النقل العام، 11 خط أتوبيس من وإلى مقر المعرض، وتنطلق من مختلف مناطق القاهرة، وتعمل عليها 115 سيارة بمتوسط زمن تقاطر 20 دقيقة، وذلك تيسيرًا على الزوار.

كما يتضمن المعرض مجموعة من الخدمات يقدمها لزائريه منها: "خدمة توصيل الكتاب عبر البريد المصري، مسارات خاصة لكبار السن وذوي القدرات الخاصة، استراحات للجمهور، أماكن للخدمات"، الأمر الذي يعكس قيمة معرض الكتاب وما يتمتع به من تاريخ حافل ورحلة عطاء، تؤكد اهتمام الدولة بالثقافة ودعمها، ومساندة مبدعيها باعتبارهم "القوة الناعمة"، وتتسق مع رؤية الجمهورية الجديدة في بناء الإنسان.