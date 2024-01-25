تركيا تصدق على انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي

صدقت تركيا، رسميا، على انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، حيث نُشر القرار في الجريدة الرسمية، اليوم الخميس

وجعل نشر بروتوكول الانضمام الذي وقعه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونشره في الجريدة الرسمية، تصديق تركيا رسميا.

ورحب رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون بهذه الخطوة من قبل أنقرة. وغرد كريسترسون عبر منصة "إكس" ( تويتر سابقا): "نرحب بموافقة تركيا على التصديق على انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي. وبذلك، تحقق إنجاز مهم في سعي السويد نحو عضوية الحلف".

ويتعين على تركيا الآن، في الخطوة التالية، إخطار وزارة الخارجية الأمريكية بموافقتها.

وبعد أكثر من عام ونصف من الشد والجذب السياسي، وافق البرلمان التركي أمس الأول الثلاثاء على انضمام السويد للحلف العسكري الغربي. وصوت 287 نائبا تركيا لصالح القرار، مقابل معارضة 55 نائبا له، وامتناع 4 نواب عن التصويت.

وتتجه الأنظار الآن صوب المجر، حيث لا تزال السويد بحاجة لموافقة بودابست على انضمامها للحلف، حيث يتعين حصول أي عضو جديد في الناتو على موافقة كامل الدول الأعضاء أولا.

وبعد موافقة تركيا، تعهد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بالمضي قدما في تصديق بلاده الذي تأخر لفترة طويلة، قائلا إنه سيحث البرلمان المجري على التصويت لصالح انضمام السويد للناتو في أقرب وقت ممكن.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح متى يمكن إجراء تصويت في هذا الشأن.