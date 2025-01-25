أمسية شعرية بمشاركة مجموعة من المبدعين ضمن فعاليات معرض الكتاب

استضافت قاعة الشعر "بلازا 1" ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، أمسية شعرية بحضور مجموعة من الشعراء المبدعين، حيث قدموا خلالها مجموعة من أجمل القصائد والإبداعات الأدبية.

شارك في الأمسية الشعراء: أحمد سويلم، أمل جمال، أوراث الإيراني (اليمن)، عبد الكريم قاصد (العراق)، عبده المصري، على عطا، مسعود شومان، هشام محمود، مبارك السريفي (المغرب)، وأدارها الشاعر حسام جايل.

قال الشاعر حسام جايل: "تعد هذه أولى الأمسيات الشعرية في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، وشعراؤنا الليلة هم من كبار الأسماء، وكل منهم يحمل لواء مدرسته الإبداعية الثقافية ومركزه الثقافي".

من جهته، عبّر الشاعر المغربي مبارك السريفي عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الثقافي الكبير، قائلاً: "بداية، أود أن أعبر عن اعتزازي بمصر، فهي المرة الثانية التي أزور فيها هذا البلد العظيم"، ثم قرأ عددًا من قصائده التي حملت عنوان "الصمت مكان وحيد".

أما الشاعر اليمني أوراث الإيراني فقد عبّر عن سعادته بالمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وقال: "أعتز بوجودي في مصر ومشاركتي في هذا الحدث الثقافي الكبير". وقرأ الإيراني مجموعة من قصائده التي شملت: "من أجل الطريقة" و"وجوه ومرايا".

الشاعر العراقي عبد الكريم كاصد، الذي سبق له أن كتب العديد من الكتب الشعرية عن مصر، قرأ مجموعة من قصائده مثل: "ما من خطأ"، "مديح"، و"السوق الخضراء"، كما تطرق إلى أعماله الشعرية المهداة إلى مصر من خلال ديوانين بعنوان "قصيدة في بيت كفافي" و"اسمع يا جميل".

الشاعر أحمد سويلم ألقى عددًا من قصائده منها: "قليل من البوح يكفي" و"الأجراس"، بينما قدمت الشاعرة أمل جمال مجموعة من القصائد التي أهدتها إلى روح والدتها، ومنها: "رحيل"، "مساء"، "امرأة مشروخة"، و"قُصِّ أظافرك الطويلة".

الشاعر عبده المصري شارك بمجموعة من القصائد العامية المصرية مثل: "استحملوني يا كمل يا قاعدين" و"مش عايز"، بينما قرأ الشاعر على عطا قصيدته الشهيرة "هل قالت يا حبيبي".

كما قرأ الشاعر مسعود شومان مجموعة من قصائده التي شملت: "شيخ العرب.. السيد البدوي" و"راهن"، وقد لاقت الأمسية استحسانًا واسعًا من الحضور الذين تفاعلوا مع الشعراء وأدائهم المتميز.