أحمد الشرع يلتقي في دمشق مفوض الأمم المتحدة لشئون اللاجئين

التقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، اليوم السبت، مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في العاصمة السورية دمشق.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) على موقعها الإلكتروني أن الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني التقيا غراندي من دون أن تعرض الوكالة مزيدا من التفاصيل.

وتأتي زيارة فيليبو غراندي وسط سلسلة زيارات لوفود عربية وإقليمية ودولية وأممية للاطلاع على رؤية الإدارة السورية للمرحلة الجديدة في البلاد.

وفي مقابلة سابقة، توقع الشرع أن يعود معظم المواطنين السوريين الموجودين في الخارج إلى بلدهم خلال عامين.

ومنذ أن أطاحت فصائل سورية بنظام حكم بشار الأسد، في 8 ديسمبر الماضي، شرع لاجئون سوريون في العودة من الخارج.

وفي 8 ديسمبر 2024، بسطت فصائل المعارضة السورية المسلحة سيطرتها على العاصمة دمشق على إثر عملية "ردع العدوان"، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير، رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.