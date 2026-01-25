كوريا الجنوبية تطلب مذكرات اعتقال لـ72 مشتبهًا بهم في احتيال إلكتروني بعد ترحيلهم من كمبوديا

طالب الادعاء الكوري الجنوبي إصدار مذكرات اعتقال لـ 72 من أصل 73 مشتبها بهم من كوريا الجنوبية تم ترحيلهم من كمبوديا بتهمة التورط في عمليات احتيال عبر الإنترنت، حسبما أفاد مسئولون اليوم الأحد.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن المكتب الوطني للتحقيقات التابع لوكالة الشرطة الوطنية، قال إنه تم طلب مذكرات الاعتقال لجميع المشتبه بهم ما عدا واحدا منهم اعتُبرت جرائمه المزعومة طفيفة للغاية.

وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من طلب الشرطة مذكرات اعتقال لجميع المشتبه بهم، الذين كانوا محتجزين في كمبوديا وأعيدوا إلى كوريا أمس الأول الجمعة على متن طائرة لمواجهة التحقيق. وشكلت هذه العملية أكبر عملية إعادة لمشتبه بهم جنائيين من دولة واحدة إلى البلاد.

ويُتهم المشتبه بهم بالاحتيال على 869 ضحية كورية جنوبية بمبلغ إجمالي قدره 48.6 مليار وون "33.1 مليون دولار أمريكي".