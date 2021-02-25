أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، اليوم الخميس، قرارًا بتأجيل محاكمة طبيب إلى جلسة 30 مارس المقبل، للنطق بالحمكم؛ لاتهامه بهتك عرض فتاة أثناء توقيع الكشف الطبي عليها داخل إحدى العيادات الخيرية بمدينة الزقازيق.



كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من الفتاة د.ش، 20 سنة، مُقيمة بالزقازيق، تتهم فيه أ.ح، 39 سنة، طبيب أخصائي كبد ومناظير بمستشفى حكومي بالشرقية، بهتك عرضها داخل عيادة خيرية يعمل بها بمدينة الزقازيق، وذلك أنها أثناء توجهها لعمل آشعة تليفزيونية، حيث وضع يده على موطن عفتها وهتك عرضها.



تحرر عن ذلك المحضر رقم 6675 إداري ثانٍ الزقازيق لسنة 2020، فيما تم ضبط المتهم، وبمواجهته أنكر التهم المنسوبة إليه، بينما أفادت التحريات وتقرير الطب الشرعي بصحة الاتهام، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق.