دراسة تبحث فعالية الجرعة الثالثة للقاح بيونتيك - فايزر ضد طفرات كورونا

أعلنت شركتا بيونتيك الألمانية وفايزر الأمريكية الدوائيتان، اليوم الخميس، إجراء دراسة جديدة لاختبار فعالية جرعة ثالثة محتملة من لقاحهما المشترك المضاد لكورونا.

وأوضحت الشركتان في بيان مشترك أن من المنتظر، منح 144 متطوعا في الدراسة في الولايات المتحدة جرعة ثالثة بعد مضي ما يتراوح بين ستة إلى 12 شهرا على أخذ أول جرعتين من اللقاح.

وتتضمن الدراسة بحث مدى تأثير الجرعة الثالثة للقاح على المناعة ضد طفرات سارس-كوفيد-2 المنتشرة حاليا والمحتمل أن تظهر من جديد.

وبشكل محدد ستبحث الدراسة في الاستجابة المناعية للجسم في لحظة أخذ الجرعة الثالثة وبعد مرور أسبوع وبعد مرور شهر، وسيشارك في الدراسة أشخاص من شريحتين عمريتين، من 18 إلى 55 عاما، ومن 65 إلى 85 عاما، وسيخضع هؤلاء الأشخاص للمتابعة على مدار مدة تصل إلى عامين.

وينتشر في أوروبا في الوقت الراهن السلالة البريطانية من فيروس كورونا والتي يُعْتَقَد أنها تتسم بقوة عدوى أشد من قوة عدوى النوع المعروف حتى الآن، كما أن هناك السلالتين الجنوب أفريقية والبرازيلية.

من جانبه، قال البرت بورلا، رئيس فايزر إنه لا توجد مؤشرات تفيد بأن الطفرات المنتشرة تؤدي إلى فقدان الحماية الممنوحة من خلال اللقاح، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ تدابير من أجل التمكن من التعامل على نحو حاسم في حال ظهور سلالة لا يوفر اللقاح حماية كافية ضدها.