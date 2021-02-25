محام: نقل المعارض الروسي نافالني من سجنه إلى مكان مجهول

قال فاديم كوبزيف ، محامي المعارض الروسي أليكسي نافالني، اليوم الخميس انه تم نقل نافالني من سجن في موسكو حيث كان محتجزًا ، ولا يُعرف مكانه حاليا.



وأضاف كوبزيف لوكالة إنترفاكس إنه كان يريد مقابلة نافالني الذي كان محتجزا في موسكو ، لكن تم ابلاغه إنه تم نقل السياسي المعارض.



وتابع كوبزيف: "لم يتم إخباري بالمكان الذي تم نقله إليه، على الأرجح إلى معسكر اعتقال، ولكن من المحتمل أن يكون تم نقله إلى مكان آخر".



في البداية لم يكن هناك تأكيد من قبل السلطات الرسمية.



وكتب ليونيك فولكوف، وهو حليف لنافالني يعيش في الخارج ، على تويتر "حقيقة أننا لا نعرف الآن أين هو، إن ما يحدث له يؤكد حجم التهديد".



وكان من المقرر إرسال نافالني إلى معسكر عمل كاجراء عقابي بعد أن أكدت محكمة في موسكو الحكم الصادر ضده يوم السبت الماضي.



ويعتقد محاموه أنه يمكن إطلاق سراحه في صيف 2023 مع الوضع في الإعتبار الوقت الذي يقضيه في الحجز وتحت الإقامة الجبرية .



وصدر حكم على نافالني على خلفية انتهاك الإفراج المشروط في قضية سابقة، حيث كان يتعافى من هجوم بغاز الأعصاب في ألمانيا.



وعند عودته إلى روسيا ، تم القبض على نافالني على الفور ووضعه في الحبس الاحتياطي ، قبل أن يُحكم عليه في محاكمة طارئة ،و تم انتقاد الحكم باعتباره ذا دوافع سياسية.