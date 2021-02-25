شريف مدكور يدعم المذيعة لينا شاكر بعد إصابتها بالسرطان

وحكى شريف، عبر حسابه على فيسبوك، كيف قدمت "لينا" كل الدعم له بعد أن أصيب بالمرض نفسه قبل تعافيه منه.وكتب قائلا: "صديقة عمري واختي واللي كانت جنبي في مرضي كل لحظة من أول العملية، لكل جلسات الكيماوي كانت جنبي تقويني وتقولي حتقوم وحترجع زي الحصان وبعدي بسنة يجلها نفس الهدية من ربنا، وكانت في كل لحظة قوية وراضية.. مش عارف أكتب إيه ولا إيه، ربنا يتمم الشفا ليكي ولكل مريض سرطان".يذكر أن لينا شاكر، مذيعة بقناة نايل لايف، أعلنت مؤخرا، إصابتها بمرض السرطان، وقامت بعمل جلسة تصوير، بعد سقوط شعرها، معلنة تحديها لهذا المرض اللعين، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي على فيسبوك وتوالت ردود أفعال متابعي حسابها الذين بادروا بتحيتها على روحها القوية ودفعها لمحاربة السرطان والانتصار عليه.