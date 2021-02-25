نائب رئيس جامعة أسيوط تشيد بالمعامل البحثية بمعهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، على حرص إدارة الجامعة المستمر في تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى تطوير وتأهيل كافة المعامل والوحدات البحثية والمختبرات العلمية بالجامعة والتي تعد مرجعًا لكافة المنتسبين للجامعة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين وأبناءنا الطلاب وكذلك للعديد من الباحثين من الجامعات الأخرى لما تضمه من أجهزة علمية و بحثية متقدمة وإجراء البحوث التحليلية والتطبيقية والمعملية في كافة المجالات، والتي من شأنها الإسهام في تقديم خدماتها البحثية والعلمية سواء في مجال تعليم الطلاب أو تدريبهم في مجال البحوث إلى جانب إعداد كوادر من الباحثين على قدر من العلم والمعرفة لمواكبة التطورات التكنولوجية المتزايدة على مستوى العالم.

وترأس الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لاجتماع لجنة المختبرات والأجهزة العلمية والمنعقد في معهد بحوث دراسات البيولوجيا الجزيئية وذلك لمتابعة أعمال اللجنة المشكلة لمسابقة يوم التميز المعملي لاختيار أفضل المعامل الطلابية والبحثية والخدمية ذات الطابع الخاص والمعامل المعتمدة بالكليات على مستوى الجامعة وذلك بعضوية وحضور كلًا من الدكتور عادل محمد محمود عميد كلية الزراعة، والدكتور نوبي محمد حسن عميد كلية الهندسة، والدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطري، والدكتورة أسماء عبد الناصر عميد معهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية، والدكتور عبدالرحمن عبدالمنعم الأستاذ بقسم الكيمياء بكلية العلوم والمشرف على قسم تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية, والدكتور أحمد محمد عبدالمولي عميد كلية الصيدلة، والدكتور عبدالحميد أو العدب درويش عميد كلية العلوم، والدكتور سامي عبدالرحمن عميد معهد جنوب مصر للأورام، والدكتور سعد زكي، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عمرو محمد عبدالفتاح وكيل معهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزئية لشئون الدراسات العليا والبحوث والأستاذ محمود سيد بخيت أمين عام الجامعة.

وأوضحت الدكتورة مها غانم، أن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ خطة الجامعة في متابعة سير العمل بجميع المعامل والمختبرات بالجامعة و تعظيم الاستفادة منها وتوطيد التعاون المشترك بين تلك المعامل بما يخدم العملية البحثية وتقديم خدماتها لكافة الباحثين من داخل و خارج الجامعة.

وتابعت أن الاجتماع، يهدف الاجتماع والذي يتم عقدة بصفة شهرية إلى متابعة المتطلبات الإدارية للمعامل والمختبرات ومناقشة خطط التطوير والمتطلبات الفنية وآلية العمل ومعايير الأمن والوقاية ورأي الطلاب فيها.

كما شهد الاجتماع مناقشة مقترحات بشأن إنشاء "بنك قطع غيار مركزي للأجهزة العلمية والمعملية"، ومقترح بشأن تشكيل لجنة عليا لوضع آلية لتطوير العمل بالمخازن والاستفادة من الأجهزة والمواد الكيماوية وغيرها، وإضافة جوائز للقطاعات المتميزة بالجامعة، وتسويق معامل الجامعة في ظل ما تذخر به الجامعة من أجهزة علمية و بحثية متقدمة.

كما أشارت الدكتورة أسماء عبدالناصر، إلى قيام الدكتورة مها غانم وأعضاء اللجنة عقب انتهاء الاجتماع بجولة تفقدية للمعامل العلمية والبحثية بمعهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية والتي شملت تفقد معمل استخلاص الأحماض النووية و البروتينات والمصمم لاستقبال وأخذ العينات من مصادرها المختلفة للحصول على الحامض النووي "DNA RNA" أو البروتينات و تحديد تركيزها و نقاوتها وكذلك معمل البلمرة المتسلسل و معمل الفصل الكهربائي والذي يتم فيه الفصل الكهربائي للحمض النووي والبروتينات لتحليل الأنواع المختلفة من الجنيات وكذلك معمل البلمرة المتسلسل ذو الوقت الحقيقي و تتابع الحامض النووي "DNA Sequencer" والذي أصبح لا غنى عنه لفروع البحث العلمي والاستفادة منه فى العديد من المجالات التطبيقية مثل التشخيص والتكنولوجيا الحيوية والبيولوجيا والطب الشرعي والتعرف على الجينوم البشري والحيواني والنباتي والجراثيم بالإضافة إلى تحور الجينات، وتفقد معمل الميكروبيولوجي ومعمل زراعة الأنسجة والخلايا الجزعية وغرف التبريد.