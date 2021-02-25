السعودية: مهرجان البحر الأحمر السينمائي يقيم دورته الأولى نوفمبر القادم



أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي السعودي، اليوم الخميس، إقامة دورته الأولى خلال الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر القادم.



وقال المهرجان، في بيان صحفي عبر صفحته على "توتير" اليوم، إن الدورة تتضمن عروضا أولى للأفلام واحتفاليات السجادة الحمراء، ومنح جوائز كبرى للأفلام الفائزة،وحضور مخرجين عالميين، وتقديم مواهب عربية واعدة.



كان من المقرر إقامة الدورة الأولى من المهرجان في مدينة جدة غرب السعودية، في مارس الماضي، لكن جائحة كورونا أجلت الدورة لأجل غير مسمى.



من جهة أخرى، ذكر المهرجان أنه يتبقى يومان على إغلاق باب التقديم للانضمام إلى معمل البحر الأحمر، حيث سيحصل المقبولون على التدريب والإشراف المهني والإبداعي للانطلاق في عالم السينما.



كان مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي أعلن في 25 يناير الماضي فتح باب التسجيل للاشتراك في دورته الثانية من معمل البحر الأحمر، بالتعاون مع تورينو فيلم لاب، حتى 27 فبراير الجاري، حيث يعود هذا العام ببرنامج تطوير وتدريب احترافي، يضم 5 ورش عمل تُقام على مدى 8 أشهر.