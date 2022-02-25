سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة يقيم حفل عشاء لضيوف مهرجان أسوان لأفلام المرأة







أقام سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، كريستيان برجر، حفل عشاء، مساء الخميس، تكريماً للمشاركين وضيوف مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بحضور عدد من الفنانين ومنهم سوسن بدر.

وأكد برجر أن هذا المهرجان مهم لدعم المراة، مشيراً إلى أن السينما المصرية واحدة من أهم الصناعات التي تسهم في تغيير الانطباعات الذهنية الخاطئة.

وطالب بضرورة حماية المرأة من العنف، موضحاً أن الثقافة لها دور مهم في تعزيز دور المرأة، لافتًا إلى أن دعم الاتحاد الأوروبي للمهرجان يعكس الدعم للمرأة.

من جانبها، أكدت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية مهرجان أسوان الدولي وذلك في دعم وتمكين المرأة حول العالم، مؤكداً أن الحكومة المصرية تبذل جهود كبيرة في تمكين المرأة ضمن الخطة الوطنية للدولة.