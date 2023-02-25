القومي لحقوق الإنسان يختتم دورة تدريبية للعاملين بوزارة التضامن الاجتماعي

اختتمت إدارة التدريب وبناء القدرات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان دورة تدريبية حول "أساسيات حقوق الإنسان " للعاملين بديوان عام وزارة التضامن الإجتماعي، في إطار برتوكول التعاون الموقع بين الطرفين لتعزيز التعاون في دعم وبناء القدرات للعاملين بالوزارة علي ثقافة ومفاهيم حقوق الإنسان.

وبحسب بيان للمجلس القومى اليوم، افتتح الدورة التدريبية التي إستمرت على مدار يومين، السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور إسماعيل عبد الرحمن المشرف العام على إدارة التدريب وعضو المجلس، والدكتور أيمن السيد مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأكد كارم، أهمية تكثيف الجهود الوطنية لبناء القدرات وتدريب العاملين بالدولة من أجل تعزيز مسيرة حقوق الإنسان في مصر، وترسيخ مفاهيمها وثقافتها والإعمال بها، مشدداً على أنه لا يمكن أن يتم ذلك دون تعاون متكامل مع كافة الوزارات والجهات الحكومية لتوطيد الصلة للوصول إلي الهدف الأساسي المرجو وهو نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

وذكر أن هذا التعاون يأتي من خلال دور المجلس في تعزيز وإعلاء قيم حقوق الإنسان في مجال دعم وبناء القدرات للجهات الحكومية بالدولة فيما يخص التدريب والتثقيف على مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتساقاً مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مجالات دعم القدرات.

وأثنى الدكتور أيمن السيد على الدور الذي يقوم به المجلس في دعم ونشر ثقافة حقوق الإنسان كمؤسسة وطنية مستقلة تسعى إلى تمديد وعي الإنسان بحقوقه وكيفية تعزيزها ـ آملآ أن تحظى الوزارة والعاملين بها بالمعرفة الكاملة بأساسيات حقوق الإنسان والحريات العامة وكيفية التمعن بالظواهر الاجتماعية التي تظهر في المجتمع المصري والتعامل معها.

وقد تناولت الدورة التدريبية على مدار اليومين ماهية حقوق الإنسان ونشأتها، الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وآلية التعامل مع شكاوى المواطنين الواردة للمجلس، والتعريف بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واتفاقية ذوي الإعاقة، ومكافحة التمييز، وأزمة حقوق الإنسان على المستوى الدولي والوطني.