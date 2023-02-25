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ضربت هزة أرضية، ليل الجمعة - السبت، العراق، بلغت شدتها 4.3 درجة على مقياس ريختر.

وبحسب المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، وقعت الهزة الساعة (02:25 فجرا بالتوقيت المحلي)، على بعد 359 كيلو مترا شمال غرب بغداد، و17 كم شمال شرق الموصل الجديدة.

وأشار المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، إلى أن الهزة ضربت العراق على عمق 20 كيلومترا، عند دائرة عرض 36.43 شمالا وخط طول 43.25 شرقا.

ولم يتم الإبلاغ بعد عن وقوع أضرار مادية أو بشرية.



وقبل أيام، سجلت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، حدوث هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، في محافظة نينوى.

وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير الجاري ما تسبب في سقوط ضحايا بلغت عشرات الآلاف وسقوط آلاف المباني، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة.