 العراق: إجلاء 127 مواطنا من المناطق المنكوبة التي ضربها الزلزال المدمر في تركيا - بوابة الشروق
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العراق: إجلاء 127 مواطنا من المناطق المنكوبة التي ضربها الزلزال المدمر في تركيا

أ ش أ
نشر في: السبت 25 فبراير 2023 - 3:36 م | آخر تحديث: السبت 25 فبراير 2023 - 3:36 م
أكدت وزارة الخارجية العراقية، إجلاء 127 مواطنا عراقيا من المناطق المنكوبة التي ضربها الزلزال المدمر في تركيا.

ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، في تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز" اليوم السبت، إلى استقرار حالة المصابين العراقيين الذين تم نقلهم إلى المستشفيات التركية جراء الزلزال.

وأضاف الصحاف، أن القنصلية العراقية في غازي عنتاب تنظم زيارات تفقدية لأبناء الجالية المقيمين في الولايات المنكوبة، مبينا في الوقت ذاته أن أولويات العمل حاليا هي إجلاء الجالية من خلال إنجاز جوازات المرور وتلقي البلاغات الطارئة ومتابعة وصول الطائرات الإغاثية لمطار غازي عنتاب.

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