يواجه فريق الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جوسفالدو فيريرا، نظيره الترجي التونسي مساء اليوم السبت، في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتضن الملعب الأولمبي في رادس المواجهة المرتقبة بين الترجي والزمالك، والتي ستنطلق في السادسة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

ويبحث الزمالك عن استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عن الفريق في البطولة الإفريقية، وذلك بعد خسارته أمام شباب بلوزداد الجزائري وتعادله أمام المريخ السوداني في أول مباراتين.

ويرغب المدرب البرتغالي فيريرا في استعادة ثقة لاعبيه مرة أخرى بعد التعثر في المباراتين الماضيتين، إلى جانب استغلال فرصة هزيمة الفريق الجزائري أمام المريخ بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت أمس الجمعة.

بينما يريد فريق الترجي التونسي مواصلة نتائجة الجيدة في البطولة الإفريقية، والوصول إلى النقطة التاسعة بعد تحقيقه انتصار في أول مباراتين أمام المريخ السوداني وبلوزداد الجزائري.

وقبل انطلاق مباراة اليوم، يعتلي فريق الترجي التونسي صدارة ترتيب المجموعة الرابعة في بطولة دوري الأبطال برصيد 6 نقاط، فيما يقبع الزمالك في المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة وحيدة.