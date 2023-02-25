أوكرانيا تستعد للهجوم على شبه جزيرة القرم بدعم أمريكي

أعلن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، إرسال مسلحين من القوات المسلحة الأوكرانية إلى الخارج للتدرب على السيطرة على شبه جزيرة القرم.



وقال خلال مؤتمر صحفي، وفق وكالة "سبوتنيك": "خطوات عسكرية تتخذ ونستعد لها. نحن جاهزون عقليا. نجهز فنيا السلاح والقوات ونشكل الألوية ونشكل وحدات هجومية بمختلف أنواعها ونرسل أشخاصا للتدريب ليس فقط في أوكرانيا، كما تعلمون، ولكن أيضًا في بلدان أخرى".



وفي أوائل فبراير الجاري، أعلن وزير الداخلية الأوكراني بالنيابة إيغور كليمينكو، أن سلطات كييف بدأت في تشكيل ألوية هجومية للسيطرة على شبه جزيرة القرم ودونباس.



وبحسب قوله، أطلق على المشروع اسم "الحرس الهجومي".



بالإضافة إلى ذلك، قالت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة تدعم توجيه ضربات أوكرانية ضد المنشآت العسكرية الموجودة في شبه جزيرة القرم، ووصفتها بأنها "أهداف مشروعة" لكييف.



وردا على ذلك، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنّ هذا يؤكد دور واشنطن باعتبارها المحفز الرئيسي للتوتر الدولي.