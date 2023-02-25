مصرع سيدة اختناقا بالغاز داخل شقة في العبور بالقليوبية

لقيت سيدة مصرعها اختناقا بالغاز داخل شقة سكنية بالحي التاسع بمنطقة العبور بمحافظة القليوبية.



وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفاة.



وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة مفادها ادعاء اختناق بالغاز داخل شقة سكنية بمنطقة الحي التاسع بدائرة قسم شرطة العبور.



وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين وفاة سيدة اختناقا بالغاز وتم نقلها للمشرحة.



فيما يناقش رجال المباحث، شهود العيان، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.