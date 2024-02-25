أنهى جيش الاحتلال الإسرائيلي، عملياته العسكرية في مستشفى ناصر بخان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال، الأحد، أن نحو 200 شخص تم اعتقالهم خلال العملية العسكرية في مجمع ناصر الطبي بخان يونس.

وزعم جيش الاحتلال في بيان، أنه تم العثور في المستشفى على أدوية مختومة غير مستخدمة تحمل أسماء الأسرى الإسرائيليين، مدعيا أيضا العثور على العديد من الأسلحة، وفق قناة سكاي نيوز.

فيما قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن قوات الاحتلال انسحبت من مجمع ناصر الطبي، لكنها لا تزال تتمركز في محيطه، وتفرض حصارا مطبقا عليه.

وأضافت أن كوادر ومرضى مجمع ناصر الطبي بلا ماء وطعام وكهرباء وأوكسجين، وبلا مقومات علاجية، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.

وأشارت إلى أن الطواقم الطبية تمكنت من دفن 13 شهيدا داخل مجمع ناصر الطبي من المرضى، استشهدوا نتيجة توقف المولدات والأوكسجين.

وسبق أن أوضحت منظمة الصحة العالمية أن مستشفى ناصر، ثاني أكبر مستشفى في غزة ويحظى بأهمية كبيرة في ظل الشلل الذي أصاب الخدمات الصحية بالقطاع، توقف عن العمل الأسبوع الماضي بعد حصار إسرائيلي استمر أسبوعا أعقبته مداهمة.