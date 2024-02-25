إعصار جديد يضرب إحدى قرى إندونيسيا وتضرر 16 منزلا

أعلنت اليوم الأحد وكالة التخفيف من آثار الكوارث بإقليم جاوة الغربية الإندونيسى، أن 16 منزلا تضررت جراء إعصار جديد ضرب مناطق من قرية سيتاوا في الإقليم الإندونيسي أمس السبت.

وذكر المتحدث باسم الوكالة، هادي رحمت، اليوم الأحد، أن الإعصار أثر على 16 عائلة تضم 56 فردا، وفقا لوكالة أنتارا الإندونيسية للأنباء.

وحاول فريق مشترك من الموظفين من وكالات التخفيف من آثار الكوارث بإقليم جاوة الغربية ومدينة باندونج عاصمة الإقليم، إلى جانب أفراد الجيش والشرطة المحليين إصلاح الأسطح المتضررة لمنازل السكان، كما قاموا برفع وإزالة الأنقاض المنهارة الناجمة عن تضرر المنازل.

وأعلن هادى أن فريقه يجمع بيانات عن السكان الذين تضررت منازلهم من الكارثة. ولم يستبعد احتمال زيادة عدد المنازل المتضررة على الأرجح.

وقال: "يتم التحقق من مستوى التأثير.. وما زلنا نجري تقييما فى الوقت الراهن".