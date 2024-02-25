 إعصار جديد يضرب إحدى قرى إندونيسيا وتضرر 16 منزلا - بوابة الشروق
الأحد 25 فبراير 2024 10:59 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

إعصار جديد يضرب إحدى قرى إندونيسيا وتضرر 16 منزلا

جاكرتا - د ب أ
نشر في: الأحد 25 فبراير 2024 - 10:46 م | آخر تحديث: الأحد 25 فبراير 2024 - 10:46 م

أعلنت اليوم الأحد وكالة التخفيف من آثار الكوارث بإقليم جاوة الغربية الإندونيسى، أن 16 منزلا تضررت جراء إعصار جديد ضرب مناطق من قرية سيتاوا في الإقليم الإندونيسي أمس السبت.

وذكر المتحدث باسم الوكالة، هادي رحمت، اليوم الأحد، أن الإعصار أثر على 16 عائلة تضم 56 فردا، وفقا لوكالة أنتارا الإندونيسية للأنباء.

وحاول فريق مشترك من الموظفين من وكالات التخفيف من آثار الكوارث بإقليم جاوة الغربية ومدينة باندونج عاصمة الإقليم، إلى جانب أفراد الجيش والشرطة المحليين إصلاح الأسطح المتضررة لمنازل السكان، كما قاموا برفع وإزالة الأنقاض المنهارة الناجمة عن تضرر المنازل.

وأعلن هادى أن فريقه يجمع بيانات عن السكان الذين تضررت منازلهم من الكارثة. ولم يستبعد احتمال زيادة عدد المنازل المتضررة على الأرجح.

وقال: "يتم التحقق من مستوى التأثير.. وما زلنا نجري تقييما فى الوقت الراهن".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك