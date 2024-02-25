برلماني ماليزي: دعمنا لرئيس الوزراء جعلنا قادرين على تنظيم برنامج المبيعات منخفضة التكلفة

قال النائب البرلماني عن منطقة تانجونج كارانج بولاية سيلانجور الماليزية دكتور ذو الكافبيري هانابي، إن دائرته الانتخابية استفادت من برنامج مبيعات السلع منخفضة التكلفة بعد تقديمها المساندة و الدعم لرئيس الوزراء الماليزى أنور إبراهيم.

ونقلت صحيفة نيوستريتس تايمز الماليزية عن هانابي قوله، إن نقص أموال في السابق جعله غير قادر على تنظيم برامج معينة على الرغم من فوزه بالدائرة الانتخابية في الانتخابات العامة الخامسة عشرة.

وقال: "يجب أن أعترف أنه بعد تقديم الدعم (لأنور) كان من الممكن تنظيم مثل هذه البرامج.

وذكر في مؤتمر صحفي عقب حضوره برنامج الكرنفال الصحي المصغر في دائرة تانجونج كارانج الانتخابية اليوم الأحد: "أعتذر للناخبين في تانجونج كارانج، وهذا لا يعني أنني لم أكن أريد تنظيم أي برامج من هذا القبيل قبل ذلك".