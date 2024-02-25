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انفرد فريق بنفيكا بصدارة الدوري البرتغالي، بفوز كبير على ضيفه بورتيمونينسي بنتيجة 4/صفر مساء الأحد ضمن منافسات الجولة 23 من المسابقة.

وانتهى الشوط الأول بتعادل سلبي قبل أن يحسم بنفيكا الفوز لصالحه بأربعة أهداف في غضون 20 دقيقة بالشوط الثاني.

وافتتح رافا سيلفا أهداف اللقاء في الدقيقة 55 ،وأضاف دافيد نيريس الهدف الثاني في الدقيقة، 57 وعزز الأرجنتيني المخضرم آنخيل دي ماريا تفوق بنفيكا بهدف ثالث في الدقيقة 59.

وفي الدقيقة 75 سجل رافا سيلفا الهدف الثاني له والرابع لبنفيكا.

وحقق بنفيكا فوزه الثامن عشر في الدوري البرتغالي هذا الموسم، رافعا رصيده إلى 58 نقطة متفوقا بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقه سبورتنج لشبونة صاحب المركز الثاني.

وفي مباراة أخرى بنفس التوقيت، تعثر بورتو خارج ملعبه بالتعادل أمام جيل فيسنتي بنتيجة 1/1.

وتقدم بورتو بهدف إيفانيلسون في الدقيقة 55.

وخطف توماس لوتشيانو هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 94.

رفع بورتو رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثالث، بينما قفز جيل فيسنتي للمركز العاشر برصيد 26 نقطة.

وكانت مباريات اليوم الأحد انطلقت بتعادل مثير بين فيزيلا وإشتوريل برايا بنتيجة 3/3.