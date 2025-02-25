في سابقة قضائية بألمانيا، بدأت محاكمة 4 أشخاص، اليوم الثلاثاء، بتهمة الانتماء لحركة حماس الفلسطينية وإنشاء مستودعات للأسلحة في جميع أنحاء أوروبا، لاستخدامها في هجمات محتملة على أهداف إسرائيلية ومؤسسات يهودية.

** أول محاكمة من نوعها

وقال المدعي العام الألماني يوخن وينجارتن: "لأول مرة في ألمانيا، يواجه أشخاص اتهامات بالمشاركة كأعضاء في منظمة حماس". وتصنف ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الحركة الفلسطينية كمنظمة إرهابية أجنبية.

وتشمل لائحة الاتهامات التي قدمها الادعاء العام ضد المتهمين، البحث عن بعض مستودعات الأسلحة التي أقيمت قبل سنوات، فضلا عن إنشاء مستودعات جديدة لحماس في جميع أنحاء أوروبا حتى تتمكن لاحقا من استخدام الأسلحة والذخيرة في هجمات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في القارة العجوز.

وقال المدعون إن الأسلحة نُقلت في جميع أنحاء أوروبا استعدادا لهجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى التي شنتها فصائل المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة.

وبحسب السلطات الألمانية، فإن حماس فكرت أيضا في استهداف السفارة الإسرائيلية في برلين والمنطقة المحيطة بمطار تمبلهوف، وقاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا، وفقا لإذاعة "صوت أمريكا".

** ضبط المتهمين في برلين وروتردام

وفي ديسمبر 2023، ألقت السلطات القبض على ثلاثة أشخاص في برلين ورابع في مدينة روتردام الهولندية ووصفتهم بأنهم "أعضاء قدامى في حماس" لديهم صلات بجناحها العسكري "كتائب عز الدين القسام"، مشيرة إلى "مشاركتهم في عمليات لحماس في الخارج".

وقد حدد الادعاء المتهمون فقط باسمهم الأول والحرف الأول من اسم العائلة، بما يتماشى مع قوانين الخصوصية الألمانية وهم: (عبد الحميد. أ) و(محمد. ب) و(نزيه. ر) و(إبراهيم.الر).

وقال الادعاء إن المتهم عبد الحميد بدأ في البحث عن مخبأ أسلحة تحت الأرض في أوروبا في موعد لا يتجاوز ربيع عام 2023، بناء على أوامر تلقاها من قادة حماس في لبنان"، وفقا لتقرير سابق لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وأضاف الادعاء: "كان من المقرر نقل الأسلحة إلى برلين وإبقائها في حالة تأهب في ضوء الهجمات المحتملة ضد المؤسسات اليهودية في أوروبا".

وتابع أنه "خلال شهر أكتوبر 2023، سافر ثلاثة من المتهمين بشكل متكرر من برلين للبحث عن الأسلحة"، كما تم اتهام الرابع بتقديم المساعدة.

ويقول الادعاء الألماني أيضا إن المتهمين الأربعة أنشأوا مخبأن للأسلحة في بلغاريا والدنمارك في عام 2019، مضيفا أنهم "سعوا إلى إيجاد مخبأ في بولندا لكنهم لم ينجحوا".

** مسار المحاكمة وسماع الشهود

وفقا لمتحدثة باسم المحكمة في برلين، فقد تم اتخاذ احتياطات أمنية خاصة للمحاكمة. وقررت القاضية التي تنظر في الدعوى، دوريس هوش بدء الاستماع للشهود في ثاني جلسات المحاكمة المقررة في 5 مارس المقبل، بحسب إذاعة "دويتشه فيله" الألمانية.

وقد أدرج الادعاء العام نحو 50 شاهدا والعديد من الخبراء في القضية، ومن المقرر أن تستمر جلسات المحاكمة حتى نهاية العام الحالي.