بدء محاكمة أربعة متهمين بالانتماء لحركة حماس في ألمانيا اليوم

يمثل أربعة متهمين بالانتماء إلى حركة حماس الفلسطينية أمام المحكمة في العاصمة الألمانية برلين اليوم الثلاثاء.

ويوجه الادعاء العام الألماني للأربعة اتهمات "بالانتماء إلى منظمة إرهابية أجنبية".

وباعتبارهم نشطاء في الخارج، يُشتبه في أن الأربعة مسئولون عن إنشاء أو حل مستودعات أسلحة في العديد من الدول الأوروبية.

والمتهمون، الذين تتراوح أعمارهم بين 34 و57 عاما، يقبعون في السجن على ذمة التحقيق منذ ديسمبر 2023. وقد ألقي القبض عليهم في برلين وهولندا.

ووفقا لمتحدثة باسم المحكمة، فقد تم اتخاذ احتياطات أمنية خاصة للمحاكمة في برلين. وحددت القاضية الرئيسة دوريس هوش الاستماع لأول الشهود في ثاني أيام المحاكمة في الخامس من مارس المقبل.

وقد أدرج الادعاء العام ما مجموعه حوالي 50 شاهدا والعديد من الخبراء، ومن المقرر أن تستمر جلسات المحاكمة حتى ديسمبر المقبل.

ووفقا لتصريحات سابقة للادعاء العام الألماني، فإن المشتبه بهم شغلوا "مناصب مهمة داخل حماس ذات صلات مباشرة بقادة الجناح العسكري".

ويتهم المحققون الألمان حماس بتخزين أسلحة في مستودعات تحت الأرض منذ فترة طويلة استعدادا لشن هجمات محتملة ضد منشآت إسرائيلية أو اليهودية أو غيرها من المنشآت في أوروبا.



