عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى

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اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة في بيان، أن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا باحات الأقصى ونفذوا جولات مشبوهة، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في المنطقة الشرقية منه.

وواصلت شرطة الاحتلال تشديد إجراءاتها على دخول المصلين للمسجد الأقصى، واحتجزت هوياتهم الشخصية عند بواباته الخارجية المختلفة.

ويشهد الأقصى في الآونة الأخيرة، تصاعدًا في اقتحامات المستوطنين وانتهاكاتهم لحرمته، من خلال زيادة عدد المقتحمين وأداء الطقوس التلمودية و"السجود الملحمي".

وتتواصل الدعوات لتكثيف شد الرحال والرباط في المسجد مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، لصد اعتداءات المستوطنين، وإفشال مخططات تهويدية.

ويتعرض الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وشرطة الاحتلال، في محاولة لفرض وقائع تهويدية جديدة.