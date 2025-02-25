مسئول بطولكرم: الاحتلال هدم 40 بناية تضم 100 شقة سكنية ودمر 300 محل تجاري

قال رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم، فيصل سلامة، إن قوات الاحتلال ما زالت تحتل مخيم طولكرم وتحاصره لليوم الثلاثين على التوالي، متحدثاً عن دمار في عدد كبير من البنايات السكنية والمتاجر.

وأوضح سلامة، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال وخلال عدوانه المتواصل، دمر ما لا يقل عن 40 بناية سكنية بشكل كامل، بواقع 100 شقة سكنية، وأحرق ما لا يقل عن 10 منازل، ودمر ما لا يقل عن 300 محل تجاري، ومئات المنازل بشكل جزئي، وتخريب مقتنيات مئات أخرى داخل المخيم، بحسب وكالة سما الفلسطينية.

وأشار رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم إلى أن قوات الاحتلال في سابقة خطيرة "قامت بشق شارع اخترق عمق أربع حارات في مخيم طولكرم، الأمر الذي أدى إلى هدم 26 بناية وتسويتها بالأرض بشكل كامل والحاق أضرار جسيمة بكل ما هو حولها من بنايات ومرافق".

وأوضح أن الاحتلال "أجبر أكثر من 12 ألفاً من سكان مخيم طولكرم على النزوح قسرا، بالتهديد والترهيب إلى المدينة والضواحي والقرى المجاورة، في الوقت الذي لا زالت العملية التعليمية متوقفة، وبالتالي حُرم 2000 طالب وطالبة يدرسون في مدارس وكالة "الأونروا" الأربع في المخيم من التعليم لأكثر من شهر، بالإضافة إلى توقف الخدمات الصحية الخاصة بسكان المخيم".

كما أدى العدوان المتواصل على مخيم طولكرم إلى تدمير البنية التحتية بشكل كامل، وغير مسبوق، وطال شبكات الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والاتصالات، والإنترنت.