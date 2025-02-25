مظاهرة حاشدة في السويداء احتجاجا على تصريحات نتنياهو بشأن الجنوب السوري

شهدت ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء في جنوب سوريا، اليوم الثلاثاء، مظاهرة حاشدة، شاركت فيها فعاليات نقابية ومهنية وأهلية، احتجاجاً وتنديداً بالتصريحات الإسرائيلية الأخيرة ورفضاً للتدخل بشئون سوريا الداخلية.

وأكد المشاركون، وفق ما أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا) ، رفض كل المشاريع التقسيمية والانفصالية، داعين كل الفعاليات المحلية والوطنية إلى التصدي للمشروع الإسرائيلي المطروح، ومشددين على أن أبناء جبل العرب هم مواطنون سوريون وأصحاب أرض، وجزء لا يتجزأ من النسيج السوري، وأنهم ليسوا أقليات، وليسوا بحاجة لحماية من أحد من الخارج، ولن يرضوا إلا بدولة القانون التي تحمي الأرض والشعب.

وبين المشاركون أهمية بسط سيادة الدولة على كل الأراضي السورية، والدفاع عنها ضد أي اعتداء خارجي.

ودعا المشاركون إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية أمام المحافل الدولية المختصة تجاه التصريحات الإسرائيلية المعادية، التي تشكل خرقاً للقواعد والقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة والاتفاق المتعلق بفض الاشتباك.

وكان ناشطون سوريون بمحافظات درعا والقنيطرة والسويداء أطلقوا دعوات لمظاهرات ووقفات احتجاجية رفضاً لتصريحات رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الجنوب السوري.

كان نتنياهو قد قال أول أمس الأحد:"لن نسمح لقوات هيئة تحرير الشام التي أطاحت بالرئيس السوري بشار الأسد ، أو الجيش السوري الجديد بدخول المنطقة جنوب دمشق".

وأضاف "نطالب بنزع السلاح الكامل من جنوب سوريا في محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء من قوات النظام الجديد. وبالمثل، لن نتسامح مع أي تهديد لمجتمع الدروز في جنوب سوريا".