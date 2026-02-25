محافظ البحيرة تشهد الاحتفال بالذكرى الـ 1086 لتأسيس الجامع الأزهر

شهدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، الاحتفالية التي نظمتها منطقة البحيرة الأزهرية في قاعة إعداد القادة بمدينة دمنهور؛ احتفالا باليوم السنوي للجامع الأزهر، بمناسبة مرور 1086 عاما على تأسيسه وإقامة أول صلاة فيه في السابع من شهر رمضان المبارك.

وتقام الاحتفالية برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بحضور الدكتور شادي المشد نائب محافظ البحيرة، والدكتور منصور أبو العدب رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحيرة الأزهرية، والشيخ حمدي الأطرش رئيس منطقة وعظ البحيرة، والدكتور عبدالصبور الأنصاري وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة.

استُهلت الاحتفالية بالسلام الوطني، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم للشيخ أحمد العطار، أعقبها عرض فيلم وثائقي تناول نشأة الجامع الأزهر ومسيرته الممتدة عبر أكثر من عشرة قرون من العطاء العلمي والدعوي.

وفي كلمتها، هنأت الدكتورة جاكلين عازر جميع الحضور بحلول شهر رمضان الكريم، كما أرسلت تهنئه خاصة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب؛ لرعايته الكريمة لهذه المناسبة، مؤكدة أن الأزهر الشريف سيظل منارةً للعلم والاعتدال، وحصنا لنشر صحيح الدين وقيم الوسطية.

وأشارت المحافظ إلى أن الأزهر عبر تاريخه العريق جمع بين أصالة التراث ومواكبة متغيرات العصر، فأسهم في تخريج أجيال تجمع بين العلوم الشرعية والحديثة، وتنشر قيم التعايش واحترام الإنسان.

كما أكدت اعتزاز محافظة البحيرة بالتعاون المثمر مع المنطقة الأزهرية وكليات جامعة الأزهر بالمحافظة، والتطلع إلى تعزيز هذا التعاون بما يخدم أبناء البحيرة ويدعم جهود التنمية.

ومن جانبه، أكد الدكتور منصور أبو العدب أن الأزهر الشريف ظل عبر تاريخه حصنا للقرآن الكريم وعلومه، وأن مدارس الإقراء الأزهرية تخرجت فيها أجيالا من علماء القراءات.

وأشار إلى أن قطاع المعاهد الأزهرية يواصل تطوير مناهجه وإعداد معلميه وأئمته وفق معايير علمية دقيقة، مع الاهتمام بذوي الهمم، وتنظيم مسابقات الحفظ والتجويد والقراءات لترسيخ روح التنافس الشريف وخدمة القرآن الكريم.

وتضمنت الاحتفالية كلمة للدكتور أحمد سعد ناجي أستاذ البلاغة والنقد والعميد السابق لكلية اللغة العربية في إيتاي البارود، تناول خلالها رسالة الأزهر العالمية في خدمة كتاب الله ونشر الوسطية.

كما ألقى الشيخ حمدي الأطرش كلمة بعنوان: "القرآن الكريم منهج أصيل في الدعوة إلى الله".

وشهدت الفعاليات كلمة بعنوان "نماذج نسائية خدمت القرآن الكريم" ألقتها ممثلة الواعظات بالمحافظة، إلى جانب فقرة فنية لأحد الموهوبين بالتعاون بين الإدارة المركزية ومنطقة الوعظ.

كما شهدت كلمة للقمص سيلا سامي ممثل عن الكنيسة وبيت العائلة، تناولت دور المؤسسة في دعم الاستقرار المجتمعي، فيما استعرض وكيل وزارة الأوقاف كلمة بعنوان "أبناء الأزهر في دولة التلاوة"، وتحدث ممثل منظمة خريجي الأزهر عن دور الأزهر في رعاية الطلاب الوافدين علميا وثقافيا واجتماعيا.

وواصل الحفل فعالياته بعرض فيلم تسجيلي عن الجامع الأزهر من إنتاج المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، أعقبه حديث لممثل أروقة الأزهر بالمحافظة حول ثمار عناية الأروقة بالقرآن الكريم.

واختُتمت الاحتفالية بفقرة إنشادية، ثم مراسم التكريم، حيث أهدى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحيرة الأزهرية الدروع للدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، والدكتور شادي المشد نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.

حضر الاحتفالية عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والدكتورة رشا فوزي مساعدة محافظ البحيرة للشئون الصحية والمبادرات، ومحمد مسعود رئيس مركز ومدينة دمنهور، وزكية رشاد مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، ووكلاء الوزارات، والقيادات التنفيذية والدينية والشعبية.