نائب محافظ القاهرة يتابع أعمال التطوير الجارية بحديقة الأزبكية وميدان الأوبرا

أجرى الدكتور أحمد العدل، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، جولة تفقدية بحديقة الأزبكية، لمتابعة سير العمل بمشروعات التطوير الجارية بالحديقة وميدان الأوبرا في ظل برنامج تطوير القاهرة الخديوية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بضرورة متابعة المشروعات التنموية والقومية الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات ومواصلة جهود التغيير والبناء.

وناقش العدل، اليوم الأربعاء، المسئولين عن أعمال التطوير حول أية معوقات قد تؤثر على سرعة معدل التنفيذ، مشددًا على سرعة الإنتهاء من الأعمال الجارية بميدان الأوبرا من حيث صيانة تمثال إبراهيم باشا وتطوير جراج الأوبرا.

وأشار إلى المرور على مبنى السفارة الإيطالية، للاستماع لشرح مفصل عن مشروع التطوير من مهندسي شركة المقاولون العرب القائمين بأعمال التنفيذية بالمشروع والبرنامج الزمني المعد للانتهاء من الأعمال، موجهًا الشكر على الجهود المبذولة في أعمال التطوير التي من شأنها أن تعيد منطقة القاهرة الخديوية إلى كامل رونقها بكل عناصر الإبداع بها وإبراز الصورة الجمالية للعاصمة.