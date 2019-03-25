زعيما الديمقراطيين بالكونجرس ينتقدان وزير العدل لـ«عدم الحياد» تجاه تقرير مولر

انتقد زعيما الديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي مساء الأحد وزير العدل الأمريكي ويليام بار، مشيرين إلى أنه "مراقب غير محايد"، وقالا إنه لا يمكنه اتخاذ "قرارات موضوعية" بشأن تقرير المحقق الخاص روبرت مولر.

وقالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، وتشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، في بيان "بالنظر إلى السجل العام للسيد بار في التحيز ضد تحقيق المستشار الخاص، فإنه مراقب غير محايد وليس في موقف يسمح له باتخاذ قرارات موضوعية بشأن التقرير".

وطالب المشرعان في بيانهما بعرض كامل لتقرير مولر وما "ارتكز عليه من مستندات" على الكونجرس.

وأضافت بيلوسي وتشومر" إن خطاب وزير العدل بار يثير العديد من الأسئلة أكثر مما يقدم من إجابات. وحقيقة أن تقرير المحقق الخاص مولر لم يبرئ الرئيس من تهمة خطيرة مثل إعاقة العدالة يوضح كيف أنه من الضروري أن يتم نشر كامل لتقرير مولر والمستندات التي ارتكز عليها بدون أي مزيد من التأخير".