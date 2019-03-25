«أمريكان أيرلاينز» تواصل إلغاء الرحلات حتى 24 أبريل بسبب وقف تشغيل طائرات «بوينج 737 ماكس»



أعلنت شركة الطيران الأمريكية "أمريكان أيرلاينز" مساء أمس الأحد، عن استمرار إلغاء عدد من رحلاتها حتى 24 أبريل المقبل؛ بسبب اضطراب جدول التشغيل نتيجة وقف استخدام طائرات طراز "بوينج 737 ماكس"، في الوقت الذي تواصل فيه السلطات الأمريكية التحقيق في حوادث سقوط طائرات من هذا الطراز.

وتمتلك "أمريكان أيرلاينز" في أسطولها 24 طائرة من طراز "بوينج 737 ماكس". وقالت الشركة إنها ستواصل إلغاء حوالي 90 رحلة يوميا، مشيرة إلى أن الإلغاء لا يشمل كل الرحلات التي كان مقررا استخدام طائرات "بوينج 737 ماكس" فيها، حيث سيتم تسيير بعض رحلات هذا الطراز باستخدام طائرات أخرى.

يأتي ذلك في حين أشارت شركة "يونايتد أيرلاينز" الأمريكية التي تمتلك 14 طائرة من طراز "بوينج 737 ماكس" إلى إلغاء كل الرحلات التي كان مقررا استخدام طائرات هذا الطراز فيها حتى يوم 9 أبريل المقبل، لكنها لا تتوقع أي إلغاءات إضافية بعد هذا التاريخ.

كانت سلطات السلامة الجوية في مختلف دول العالم قد قررت منع استخدام طائرات الطراز "بوينج 737 ماكس" في وقت سابق من الشهر الحالي بعد حادث سقوط طائرة من هذا الطراز تابعة لشركة الطيران الأثيوبية، وهو الحادث الثاني من نوعه خلال 5 شهور تقريبا بعد حادث تحطم طائرة من نفس الطراز تابعة لشركة "ليون أيروايز" الماليزية في أكتوبر الماضي.