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لافروف لبومبيو: اعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على الجولان «انتهاك للقانون الدولي»

موسكو - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 25 مارس 2019 - 8:49 م | آخر تحديث : الإثنين 25 مارس 2019 - 8:49 م

أبلغ وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف نظيره الأمريكي مايك بومبيو، خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين، بأن اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على الجولان بمثابة انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية أن لافروف أبلغ بومبيو بأن اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان يعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويعرقل تسوية الأزمة السورية، ويؤدي إلى تفاقم الوضع في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

يُذكر أن الاتصال الهاتفي بين الوزيرين الروسي والأمريكي جاء قبيل توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قرار اعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل.


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