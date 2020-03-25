تحرير محاضر لمخالفات المخابز والتصرف في الحصة بكفر الدوار



شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، اليوم الاربعاء ، بالاشتراك مع مديرية التموين بالبحيرة بإشراف المهندس كمال راشد، وكيل وزارة التموين، حملة استهدفت مصانع ومحلات بيع السلع الأساسية والتموينية، للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، حفاظًا على صحة المواطنين، وكذلك مواجهة الغلاء وجشع التجار ومراقبة الأسواق لتخفيض أسعار السلع ومنع الظواهر الاحتكارية.

وتلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا من العقيد وجدي الصيرفي، رئيس مباحث التموين بالبحيرة، يفيد تمكن وإدارة تموين كفر الدوار، برئاسة المهندس مصطفى الزمراني، من شن حملة لضبط المخالفين.

وخلال حملة في الثالثة فجرا تمكنت الرقابة التموينة بقيادة عادل حمادة من تحرر محضر ضد أصحاب المخابز بكفر الدوار حيث أسفرت الحملة من تحرير 10 محضر، وتم تحرير 8 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن ومحضر التصرف فى الحصة ومحضر توقف عن الإنتاج، وجار العرض على النيابة العامة.