الأرصاد تنشر خريطة الظواهر الجوية المتوقعة: أمطار واضطراب في الملاحة البحرية

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر المتوقع حدوثها خلال الفترة من غدًا الجمعة الموافق 26 مارس، وحتى الثلاثاء المقبل الموافق 30 مارس الجاري.

وقالت الأرصاد، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، اليوم الخميس، إنه من المتوقع تعرض مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري لفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة، على فترات متفرقة، وتكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء وشمال وجنوب الصعيد، فضلًا عن اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، وذلك يوم الجمعة الموافق 26 مارس.

ولفتت إلى أنه من المتوقع تكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، وعاصفة بحرية على البحر الأحمر وخليج السويس بارتفاع أمواج يتراوح من 3.5 إلى 5.5 متر، وذلك يوم السبت الموافق 27 مارس.

وأشارت إلى أنه من المتوقع تكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، وعاصفة بحرية على البحر الأحمر وخليج السويس بارتفاع أمواج يتراوح من 4 إلى 6 أمتار، وذلك يوم الأحد الموافق 28 مارس.

وتوقعت تكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء الموفقين 29، 30 مارس.