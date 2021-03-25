 القبض على عاطل قتل زوجته فى عين شمس - بوابة الشروق
الخميس 25 مارس 2021 1:49 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟
النتـائـج تصويت

القبض على عاطل قتل زوجته فى عين شمس

أرشيفية
أرشيفية
محمد أبوعوف
نشر في: الخميس 25 مارس 2021 - 1:40 ص | آخر تحديث: الخميس 25 مارس 2021 - 1:40 ص

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، القبض على عاطل قتل زوجته فى عين شمس بسبب خلافات أسرية بينهما، وأمر اللواء أشرف الجندى، مدير الأمن، إحالة الواقعة للنيابة التى تولت التحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من شرطة النجدة بوجود سيدة مقتولة بأحد الشوارع بمنطقة عين شمس، وعلى الفور انتقل رجال المباحث بقيادة المقدم أحمد طارق رئيس مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة، وعثر على جثة سيدة مصابة بعدة طعنات، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها بسبب خلافات بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك