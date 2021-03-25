ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، القبض على عاطل قتل زوجته فى عين شمس بسبب خلافات أسرية بينهما، وأمر اللواء أشرف الجندى، مدير الأمن، إحالة الواقعة للنيابة التى تولت التحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من شرطة النجدة بوجود سيدة مقتولة بأحد الشوارع بمنطقة عين شمس، وعلى الفور انتقل رجال المباحث بقيادة المقدم أحمد طارق رئيس مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة، وعثر على جثة سيدة مصابة بعدة طعنات، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها بسبب خلافات بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.