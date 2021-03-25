مصر تتأهل لنهائيات أمم أفريقيا بتعادل صعب مع كينيا

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حجز منتخب مصر بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا، بتعادل صعب مع مضيفه الكيني، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التصفيات.

وتعادل منتخب مصر بهدف لمثله، حيث تقدم محمد مجدي قفشة الأهلي، في الدقيقة الثانية، فيما جاء التعادل عن طريق عبدالله حسن بالدقيقة 65، بعد سلسلة من المحاولات الكينية، التي ضاعت بفضل عدم تركيز لاعبي أصحاب الأرض ونقص خبرات بعضهم أمام مرمى الشناوي.

هدف قفشة جاء في الدقيقة الثانية من عرضية محمد هاني ليتابعها نجم الأهلي بتسديدة صاروخية في الشباك الكينية.

ورغم التقدم المبكر للمنتخب المصري، لكن الفراعنة لم يفرضوا أفضلية كبيرة، حيث كانت أبرز الفرص لمصر من ركلة جزاء لم تُحتسب لتريزيجيه، كما ألغى الحكم هدفا لأصحاب الأرض، بداعي وجود لمسة يد ضد جايكوب مولي.

واعتمد منتخب كينيا على الكرات العرضية القوية التي مثلت مشكلة على منتخب مصر، فضلا عن القوة البدنية لأصحاب الأرض.

في الشوط الثاني أصبح منتخب كينيا أكثر وصولا للمرمى وأضاع أكثر من فرص من خلال محاولات قريبة من مرمى الشناوي، مع عدم ضغط بالشكل المناسب مع لاعبي المنتخب الوطني.

ودفع حسام البدري بكل من عمرو السولية ومحمد شريف بدلاً من تريزيجيه وطارق حامد في وسط الملعب.

وفي الدقيقة 65، نجح منتخب كينيا في تسجيل هدف التعادل ليترجم محاولاته إلى كرة داخل الشباك، بعد ضربة ركنية فشل الدفاع في التعامل معها، وتهيأت أخيرا للتسديد وتدخل الشباك.

وفضل البدري الاحتفاظ بمحمد النني على مقاعد البدلاء وقرر الدفع بعمر جابر في وسط الملعب بدلاً من حمدي فتحي.

وأهدر ماكل أورونجا فرصة خطيرة لكينيا بعدما مرت الكرة من تحت قدميه بغرابة شديدة أمام المرمى.

وفي الدقيقة 75، أشهر الحكم الجنوب أفريقي ثاندو هيلبس البطاقة الحمراء في وجه جونستون أوموروا مدافع كينيا بسبب الاعتداء على مصطفى محمد مهاجم مصر بدون كرة، بعد إشارة من الحكم المساعد.

الطرد ساهم في تقليل الضغط على منتخب مصر، حيث لم يندفع منتخب كينيا كثير خوفا من المرتدات.

وأجرى البدري تبديلين آخرين بنزول حسام حسن ومحمد فاروق بدلا من مصطفى محمد ومحمد مجدي قفشة.

بهذه النتيجة استعاد منتخب مصر صدارة الترتيب برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن جزر القمر، وتأهل كلاهما للنهائيات، مقابل 4 نقاط لكينيا ونقطتين لتوجو في المركز الأخير.