الشركة المالكة للسفينة الجانحة في قناة السويس: الوضع شديد الصعوبة

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أكدت الشركة اليابانية المالكة للسفينة الجانحة في قناة السويس أن الوضع "شديد الصعوبة".

وقالت شركة "شوي كيسن كايشا" إنها تعمل مع السلطات المحلية ومع شركة "برنارد شولت شيب مانجمنت" لإعادة تعويم السفينة.

وفي بيان على موقعها الإلكتروني، اعتذرت شوي كيسن عن القلق الذي تسبب فيه جنوح السفينة.

وقالت إنه ليس لديها في الوقت الحالي أنباء عن أية إصابات بين الطاقم أو تسرب نفطي، وفقا لما نقلته عنها وكالة "بلومبرج" للأنباء.

ويضم طاقم السفينة الجانحة "إيفر جيفين" 25 عاملا من الهند.

وجنحت سفينة الحاويات العملاقة أمس الأول الثلاثاء، خلال عبورها لقناة السويس ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من الصين والمتجهة إلى روتردام.

وطمأنت هيئة قناة السويس أمس بأن حركة الملاحة انتظمت من خلال مجرى القناة الأصلية، مشددة على أنها لا تدخر جهدا لضمان انتظام الملاحة وخدمة حركة التجارة العالمية.

وأوضحت الهيئة أن الحادث يعود بشكل أساسي إلى انعدام الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية نظرا لمرور البلاد بعاصفة ترابية، بلغت معها سرعة الرياح 40 عقدة، ما أدى إلى فقدان القدرة على توجيه السفينة ومن ثم جنوحها.

جدير بالذكر أن طول السفينة الجانحة يبلغ 400 متر، وعرضها 59 مترا، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن.