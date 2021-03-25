رئيس الحكومة الليبية يستقبل وفدًا أوروبيا رفيع المستوى في طرابلس

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، الخميس، بمقر ديوان مجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس، وفدًا أوروبيًا رفيع المستوي ضم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس، ووزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو.



عبر الوفد خلال هذا اللقاء، عن تهانيه للشعب الليبي وحكومة الوحدة الوطنية، للبدء في إنجاز خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، والتي أنهت حالة الانقسام المؤسسي وتشكيل مؤسسة تنفيذية واحدة.



وأبلغ الوفد، رئيس الحكومة، حرص بلدانهم علي ترسيخ الاستقرار في ليبيا لما له من أهمية بالغة في استقرار دول الجوار وحوض البحر المتوسط وأن زياراتهم هذه تشكل رسالة أوروبية موحدة لدعم جهود حكومة الوحدة الوطنية.



فيما أكد الوفد تصميم بلدانهم علي تقديم مختلف وسائل الدعم والمساندة لحكومة الوحدة الوطنية للإيفاء بالتزاماتها كافة حيال العديد من الملفات ذات الأولوية في عملها.



بدوره، عبر رئيس الحكومة عن شكره وامتنانه لموقف ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والشركاء الأوربيين كافة علي دعمهم لخريطة الطريق وحرصهم على التوافق بين الفرقاء الليبيين، معبراً عن استعداد حكومة الوحدة الوطنية لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون مع الدول كافة مما يعزز دور ليبيا في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.



وتطرق اللقاء إلى عدة ملفات وعلى رأسها إرساء قواعد للتعاون المشترك وعودة للشركات الأوروبية لاستكمال مشاريعها المتوقفة في ليبيا وكذلك عودة شركات الطيران من وإلى ليبيا، بالإضافة إلى تعزيز تواجدهم الدبلوماسي من داخل طرابلس ومعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية كونها مسؤولية تضامنية بين ضفتي المتوسط.



كما تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك والإعداد للإستحقاق الانتخابي في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.



وحضر اللقاء وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش وعدد من الخبراء والمختصين من الجانبين.