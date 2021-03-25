عميد آداب عين شمس: إعلان نتائج الفصل الأول في أقرب وقت

أكد الدكتور مصطفى مرتضى، عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، أن الكلية تستعد لانطلاق الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2020 /2021 ، والذي يبدأ بعد الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول مباشرةً والتى تنتهي يوم الأربعاء 31 مارس الجاري، ومن المقرر إعلان النتيجة في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء الامتحانات.

ويتابع عميد الكلية مع الدكتورة حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب بصورة دورية الانتهاء من إعداد جداول المحاضرات ونشرها بعد انتهاء الامتحانات عبر الموقع الرسمي للكلية، وكذلك آليات رفع المواد الدراسية على منصات التواصل الإلكتروني، وذلك في ظل تطبيق نظام التعليم الهجين، والذي يجمع بين التعليم المباشر، والتعليم عن بعد.

وشدد على ضرورة تكاتف الجهود، لتطبيق أقصى درجات الإجراءات الاحترازية، للحفاظ على سلامة جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية، مؤكدًا ضرورة استقبال الطلاب يوميا بالكواشف الحرارية لقياس درجة الحرارة، والتأكد من الالتزام بارتداء الكمامات الطبية، ومنع تواجد الطلاب في ساحات الكلية بدون داع، وتطهير وتعقيم جميع القاعات الدراسية والطرقات والمكاتب الإدارية وتوفير أدوات التعقيم والكحول بالطرقات والتعقيم والتنظيف الدوري لدورات المياه.

جدير بالذكر أن الدكتورة حنان كامل، تعد تقارير يومية حول آخر مستجدات سير امتحانات الفصل الدراسي الأول وأعمال الكنترول في الكلية، حيث تقوم بالمرور اليومي على لجان الامتحانات للتأكد من ضبط سيرها ومن التهوية الجيدة وللاطمئنان على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.