تقرير: إصابة سفينة إسرائيلية بصاروخ إيرانى في بحر العرب

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ذكر تقرير إخباري أن سفينة إسرائيلية أصيبت بصاروخ إيراني في بحر العرب اليوم الخميس.

وقالت قنا "إن 12" التليفزيونية الإسرائيلية، إنه أثناء إبحار السفينة بين الهند وسلطنة عمان ، أصيبت بصاروخ ألحق أضرارا بها.

وأفادت القناة بأن سفينة الحاويات مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، وكانت في طريقها من تنزانيا إلى الهند.

وتابعت أن السفينة ستواصل طريقها إلى الهند، حيث سيتم تقييم الأضرار.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، كانت إيران المشتبه به الرئيسي وراء هجوم في أواخر شهر فبراير على سفينة الشحن المملوكة لإسرائيل "هيليوس راي" التي لحقت بها أضرار نتيجة تعرضها لانفجار غامض في خليج عمان.

في وقت سابق من هذا الشهر، قالت إيران إن إسرائيل كانت على الأرجح وراء انفجار أدى إلى الحاق اضرار بسفينة حاويات إيرانية في البحر المتوسط.

ونقلت وكالة بلومبرج عن صحيفة "وول ستريت جورنال قولها في الحادي عشر من الشهر الجاري إن إسرائيل استهدفت ما لا يقل عن 12 سفينة إيرانية متجهة إلى سوريا، معظمها تحمل نفطا إيرانيا.