تونس تفوز على مالي وتقترب من التأهل لنهائيات كأس العالم

اقترب المنتخب التونسي من التأهل لنهائيات كأس العالم «قطر 2022» بعد أن تغلب على المنتخب المالي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة في ذهاب الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.

وسجل موسى سيسيكو مدافع المنتخب المالي هدف الفوز لنسور قرطاج بالخطأ في مرماه في الدقيقة 35 بعد الضغط الذي قام به يوسف المساكني قائد المنتخب التونسي والذي أجبره على عودة الكرة لحارس مرماه مونكورو الذي فشل في التعامل معها لتصبح النتيجة هدف دون رد.

وازداد الأمر سوء على المنتخب المالي بعد أن قام الأثيوبي باملاك تسيمبا حكم المباراة بطرد موسى سيسكو في الدقيقة 40 بعد قيامه بعرقلة سيف الدين الجزيري وهو وجها لوجه أمام مونكورو لتنتهي المباراة بفوز تونس خارج الأرض على مالي.

وتُقام مباراة الإياب بين كلا المنتخبين يوم الثلاثاء القادم على الملعب الأولمبي بمدينة رادس التونسية.