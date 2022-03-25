مصادر لـ(د ب أ):وصول شحنة من الصواريخ والمدافع الرشاشة الألمانية إلى أوكرانيا

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ، عبر دوائر حكومية أوكرانية اليوم الجمعة، بأن أسلحة إضافية أرسلتها ألمانيا إلى أوكرانيا لاستخدامها ضد القوات الروسية الغازية قد وصلت إلى البلاد.



وقالت بلومبرج إن الشحنة المسلمة تشمل نحو 1500 صاروخ دفاع جوي من طراز ستريلا و100 مدفع رشاش من طراز إم جي 3. وإضافة إلى ذلك، تم تسليم نحو ثمانية ملايين طلقة من الذخيرة الخاصة بالأسلحة الصغيرة.



وإلى جانب الأسلحة، أفادت التقارير بوصول المزيد من إمدادات المساعدات التي أرسلتها ألمانيا للقوات المسلحة الأوكرانية، ومن بينها إمدادات طبية ونحو 350 ألف طرد غذائي و50 سيارة إسعاف.