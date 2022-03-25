الأمن الروسي يعتقل مواطنا أوكرانيا في موسكو بتهمة التجسس

اعتقل الأمن الفيدرالي الروسي "إف إس بي"، مواطنًا أوكرانيًا من خاركوف في العاصمة الروسية للاشتباه في قيامه بالتجسس.

وقال بيان للأمن الفيدرالي الروسي بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الجمعة، إن العميل المُعتقل يحمل اسمًا مستعارًا (ماليش)، بينما اسمه الحقيقي هو (روداس أ.ف)"، مشيرًا إلى أنه جرى اعتقاله للاشتباه به في ارتكاب جريمة بموجب المادة 276 من القانون الجنائي الروسي المتعلقة بالتجسس.

وأوضح البيان، أن هذا العميل يحمل جنسيتين، هما الأوكرانية والبولندية، مضيفًا أن "الأمن الروسي أثبت أن المشتبه به جرى تجنيده بجهاز سري تابع للأمن الأوكراني، وواظب على نشاط سري تحت اسم مستعار ماليش".

وأشار إلى أن المعتقل وصل إلى موسكو في عام 2019 من أجل توسيع القدرات العملياتية للقيام بأنشطة استخباراتية والتحق بإحدى الجامعات الروسية الرائدة في كلية العلوم السياسية.

وتابع الأمن الفيدرالي في بيانه: "أثناء الاستجواب، اعترف المعتقل بالتعاون مع دائرة الأمن الأوكرانية، وسرد ظروف تجنيده، وطبيعة المهام المنجزة وطرق نقل المعلومات إلى إدارة أمن الدولة الأوكرانية".

ولفت أيضًا إلى أن العميل أثناء الدراسة في أكاديمية الفنون العسكرية في وارسو، تحت الاسم المستعار فوكس، تعاون مع وكالة المخابرات البولندية، وقدم معلومات حول الطلاب من بيلاروسيا وأوكرانيا.