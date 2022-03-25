ألمانيا تدرس سيناريو استخدام أسلحة نووية في حرب أوكرانيا

تضع الهيئة الاتحادية الألمانية للحماية من الإشعاع في اعتبارها سيناريو احتمال استخدام روسيا لأسلحة نووية في أوكرانيا.

وقالت رئيسة الهيئة إنجه باوليني في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "نحن ندرس كافة السيناريوهات المحتملة، وبالطبع الأسلحة النووية سيناريو إشعاعي محتمل، حتى لو كنا نأمل ألا يحدث مطلقا".

وذكرت باوليني أن هيئتها تراقب الوضع على الدوام في الموقع منذ هجوم روسيا على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير، مضيفة أن الهيئة تراقب أيضا عن كثب خطر تسرب إشعاعي، موضحة أن هذا التسرب لم يحدث حتى الآن في أوكرانيا على الرغم من المعارك العنيفة بالقرب من محطات طاقة نووية.

وأشارت باوليني إلى أن استخدام أسلحة نووية سيؤدي أيضا إلى إطلاق مواد مشعة، إلا أنها سيكون لها تأثير مختلف عن المواد التي تتسرب في حال وقوع حادث محطة للطاقة النووية، وقالت: "هناك اختلاف جوهري بين حادث مفاعل كبير في أوكرانيا وانبعاث نشاط إشعاعي من سلاح نووي"، موضحة أنه عند استخدام أسلحة نووية، فإن المواد يكون لها تركيبة مختلفة وتحتوي على المزيد من "النويدات المشعة قصيرة العمر"، ما يعني أنه من المحتمل للغاية أن تتحلل بشكل أسرع.

وأشارت باوليني إلى أنه إذا تم استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا، فمن المحتمل بالتالي أن يكون التعرض للإشعاع في ألمانيا أقل مما سيكون عليه الحال إذا وقع حادث كبير في محطة للطاقة النووية بأوكرانيا، وقالت: "بحسب السيناريو ستكون العواقب وخيمة في الموقع".

ومنذ اندلاع الحرب، راوغ المتحدث باسم الحكومة الروسية ديميتري بيسكوف مرارا في الرد على سؤال حول ما إذا كان الرئيس فلاديمير بوتين يستبعد استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا. وقبل يومين، عندما سأله أحد الصحفيين، أشار إلى العقيدة الأمنية الروسية، التي تنص على استخدام أسلحة نووية إذا كان هناك "تهديد وجودي" لروسيا. ووصفت وزارة الدفاع الأمريكية التصريحات بأنها خطيرة.