محافظ كفر الشيخ يتفقد المشروعات الخدمية وتوسعة الطرق وتبطين الترع

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم السبت، عدداً من الأعمال الجارية لتوسعة الطرق ورصف الشوارع الداخلية والرئيسية غرب وشرق مدينة كفر الشيخ، واستكمال المحاور لربط شرق غرب العاصمة، وربط غرب مدينة كفر الشيخ بروافد الطريق الدولي" كفر الشيخ - طنطا" و"كفر الشيخ - المحلة"، و"كفر الشيخ - بلطيم".



كما وجه برصف وتوسعة طريق أبو عمر؛ لتيسير الحركة المرورية على الطريق بسهولة ويسر، وذلك بحضور العميد الدكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، والمهندس حسن صفوت موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.



كما تفقد محافظ كفر الشيخ ونائبه كوبري القنطرة المعدني الجديدة، المقابل لإدارة مرور كفر الشيخ، لمتابعة الاستعدادات لافتتاحه، وانتهاء حالة التكدس المروري التي تشهدها منطقة القنطرة البيضاء، والموقف العمومي.



وتابع الأعمال الجارية لتوسعة شارع عبدالهادي راضي؛ لبدء تشغيل الكوبري، وتحويل طريق الصوالحة اتجاه واحد للقادمين من وسط كفر الشيخ عبر شارع عبدالهادي راضي لاتجاه المحلة والحامول وبيلا، وطريق القنطرة المطل على البحر للقادمين من المحلة وبيلا والحامول، لوسط مدينة كفر الشيخ.



كما تفقد محافظ كفر الشيخ، أعمال تبطين بحر ميت يزيد بجوار الكوبري الجديد بالقنطرة البيضاء.