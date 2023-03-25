انتشال 9 جثث بسواحل صفاقس التونسية وضبط نحو 3000 مهاجر

أعلن الحرس الوطني التونسي، اليوم السبت، عن انتشال تسع جثث لمهاجرين غرقى في سواحل صفاقس ومدينة الشابة المجاورة، وضبط قرابة ثلاثة آلاف مهاجر بين يومي 22 و24 مارس الجاري.

وغرقت خمسة قوارب محملة بالمهاجرين غير النظاميين، في سواحل المنطقة منذ الأربعاء الماضي، وجرى انتشال تسع جثث حتى اليوم، من بينهم أربعة أطفال ورضيع، وفق ما أفاد به متحدث باسم الحرس الوطني التونسي.

وفقد أمس أثر 34 مهاجرا فيما نجا أربعة آخرون، إثر غرق قارب كان انطلق من سواحل صفاقس، صباح نفس اليوم، نحو الأراضي الإيطالية.

وقال المتحدث باسم محكمة صفاقس فوزي المصمودي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "يجري انتشال الجثث، ولكن لا نعرف الآن إلى أي قارب تنتسب، نحتاج لبعض الوقت".

وقال المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، إن وحدات الحرس البحري اعترضت 79 عملية اجتياز للحدود البحرية بين يومي 22 و24 مارس، وضبطت 2982 مهاجرا من بينهم تسعة تونسيين فيما ينحدر الباقون من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

ويجري اعتراض المهاجرين غير النظاميين بشكل يومي على السواحل التونسية وعلى الحدود البرية.

وكانت السلطات الإيطالية أعلنت أن تونس باتت بلد العبور الأول للمهاجرين إلى أراضيها العام الجاري.